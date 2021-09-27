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Пьяный подросток в Кузбассе сбил насмерть 10-летнего мальчика

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Олег Чернов, Sibnet.ru

Нетрезвый подросток в Белове сбил на пешеходном переходе 10-летнего мальчика, он умер, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области.

ДТП произошло утром в воскресенье. Автомобиль сбил 10-летнего мальчика, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Машиной управлял пьяный 17-летний подросток без водительских прав. Он приобрел авто у своего знакомого, но на учет не поставил. Пресс-служба ГУ МВД России по Кузбассу уточняет, что это был ВАЗ-2016.

Возбуждено дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Сейчас решается вопрос о предъявлении 17-летнему подростку обвинения и избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Кузбасс #ЧП #ДТП
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Топ комментариев

PA3OPBY

Мы тут так-то живем с рождения!

Drronum

Он не в курсе что тут давно люди живут и рождаются))))

лачинов

Лесом, тетенька, лесом. Мы уж как нибудь без вас разберемся.

Fazar

Выборы фальсифицировали, а тут статисты подгонят под нужные показатели. Пусть зайдет в магазин и ужаснется,...
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