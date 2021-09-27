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Вышел второй трейлер нового сезона «Ведьмака»

Источник:
Sibnet.ru
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Netflix опубликовал второй новый трейлер второго сезона «Ведьмака». Премьера сериала состоится на стриминговом сервисе 17 декабря.

Во втором сезоне «Ведьмака» Геральт из Ривии сопроводит Цири в самое безопасное место — ведьмачью школу Волка, крепость «Каэр Морхен». Также новый сезон познакомит зрителей с другими ведьмаками.

«Ведьмак» — американо-польский фэнтезийный телесериал, снятый по мотивам одноименной серии романов Анджея Сапковского. Премьера сериала состоялась 20 декабря 2019 года на стриминг-сервисе Netflix.

В конце августа на Netflix вышел анимационный фильм «Ведьмак. Кошмар волка» события которые стали предысторией фильма «Ведьмак». Мультфильм рассказывает, почему на Континенте осталось так мало ведьмаков и по какой причине люди их ненавидят.

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Культгид #Кинематограф
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Топ комментариев

PA3OPBY

Мы тут так-то живем с рождения!

Drronum

Он не в курсе что тут давно люди живут и рождаются))))

лачинов

Лесом, тетенька, лесом. Мы уж как нибудь без вас разберемся.

Fazar

Выборы фальсифицировали, а тут статисты подгонят под нужные показатели. Пусть зайдет в магазин и ужаснется,...
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