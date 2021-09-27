Вышел второй трейлер нового сезона «Ведьмака»

Netflix опубликовал второй новый трейлер второго сезона «Ведьмака». Премьера сериала состоится на стриминговом сервисе 17 декабря.

Во втором сезоне «Ведьмака» Геральт из Ривии сопроводит Цири в самое безопасное место — ведьмачью школу Волка, крепость «Каэр Морхен». Также новый сезон познакомит зрителей с другими ведьмаками.

«Ведьмак» — американо-польский фэнтезийный телесериал, снятый по мотивам одноименной серии романов Анджея Сапковского. Премьера сериала состоялась 20 декабря 2019 года на стриминг-сервисе Netflix.

В конце августа на Netflix вышел анимационный фильм «Ведьмак. Кошмар волка» события которые стали предысторией фильма «Ведьмак». Мультфильм рассказывает, почему на Континенте осталось так мало ведьмаков и по какой причине люди их ненавидят.