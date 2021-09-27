НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Власти усилят адресную поддержку людей по оплате ЖКУ

Источник:
Известиям»
346 1
Фото: © Sibnet.ru

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ведомствам проработать вопрос усиления адресной поддержки граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг.

«В целях защиты прав граждан необходимо обеспечение предоставления адресных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг гражданами, исходя из утверждаемых тарифов организациям ЖКХ», — сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера.

Речь идет о доведении тарифов до экономически обоснованных, когда их рост сможет превышать инфляцию в случае модернизации инфраструктуры ЖКХ, объяснил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Подорожание услуг для социально незащищенных категорий граждан при этом будет скомпенсировано, добавил он. Эту информацию изданию подтвердил источник, близкий к правительству.


Еще по теме
Минфин одобрил реформу накопительной пенсии
Выигранные в лотерею 1,5 млн рублей новосибирец подарит родителям
Правительство выступило против снижения пенсионного возраста
Эксперт рассказал о самой цепляющей фразе мошенников
смотреть все
Экономика #Деньги #Квадраты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Собутыльники изнасиловали красноярца и бросили под поезд
Полиция пришла к матери певца Славы Марлоу в Новосибирске
Выигранные в лотерею 1,5 млн рублей новосибирец подарит родителям
Глава Хакасии получил больше всех негатива в соцсетях
Самое популярное
СК возобновил дело о фото красноярской школьницы после эфира на Первом
Игра GTA San Andreas получила современную графику
Доказан факт уничтожения древнего города метеоритом
Гигантское облако углекислого газа зависло над Сибирью
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
23
Кадыров рассмеялся, докладывая о результатах выборов в Чечне
21
Правительство выступило против снижения пенсионного возраста
16
Мать пермского стрелка назвала его «идеальным ребенком»
16
Глава разведки заявил о непрофессиональном докладе США о коронавирусе
15
Конгресс США одобрил санкции против российских министров
Sibnet.Ru