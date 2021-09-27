Власти усилят адресную поддержку людей по оплате ЖКУ

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ведомствам проработать вопрос усиления адресной поддержки граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг.

«В целях защиты прав граждан необходимо обеспечение предоставления адресных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг гражданами, исходя из утверждаемых тарифов организациям ЖКХ», — сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера.

Речь идет о доведении тарифов до экономически обоснованных, когда их рост сможет превышать инфляцию в случае модернизации инфраструктуры ЖКХ, объяснил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Подорожание услуг для социально незащищенных категорий граждан при этом будет скомпенсировано, добавил он. Эту информацию изданию подтвердил источник, близкий к правительству.