НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Холодная неделя ожидается в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
103 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Погода в Новосибирске в последние дни сентября существенно не измениться, днем температура воздуха не будет подниматься выше 8 градусов тепла, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Особого тепла нет. Температура на меняется, холодная воздушная масса в атмосфере. Не везет с сентябрем», — сказала Виноградова.

По ее словам, во вторник будет преимущественно без осадков, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, температура ночью составит около нуля, днем — 6-8 градусов тепла.

В среду и четверг температура воздуха будет такой же, как и во вторник не выше 8 градусов тепла. В эти дни также ожидаются дожди.

Еще по теме
«Орхидея-инопланетянин» расцвела в томском ботсаду
Невероятной красоты озера в Хакасии показали с высоты. ВИДЕО
Первый снег выпал в Новосибирске. ВИДЕО
Мокрый снег и минусовые температуры придут в Новосибирск
смотреть все
Новосибирск #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Холодная неделя ожидается в Новосибирске
Три глухонемых томича застряли в лесу и не могли вызвать спасателей
«Орхидея-инопланетянин» расцвела в томском ботсаду
Омич пытался вывезти советские медали ценой 1 млн рублей в Китай
Самое популярное
СК возобновил дело о фото красноярской школьницы после эфира на Первом
Игра GTA San Andreas получила современную графику
Доказан факт уничтожения древнего города метеоритом
Гигантское облако углекислого газа зависло над Сибирью
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
23
Кадыров рассмеялся, докладывая о результатах выборов в Чечне
16
Мать пермского стрелка назвала его «идеальным ребенком»
15
Конгресс США одобрил санкции против российских министров
15
Глава разведки заявил о непрофессиональном докладе США о коронавирусе
14
Российский модуль МКС зарос плесенью
Sibnet.Ru