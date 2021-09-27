Холодная неделя ожидается в Новосибирске

Погода в Новосибирске в последние дни сентября существенно не измениться, днем температура воздуха не будет подниматься выше 8 градусов тепла, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Особого тепла нет. Температура на меняется, холодная воздушная масса в атмосфере. Не везет с сентябрем», — сказала Виноградова.

По ее словам, во вторник будет преимущественно без осадков, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, температура ночью составит около нуля, днем — 6-8 градусов тепла.

В среду и четверг температура воздуха будет такой же, как и во вторник не выше 8 градусов тепла. В эти дни также ожидаются дожди.