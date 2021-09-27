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«Дюна» вошла в пятерку фильмов-миллиардеров пандемии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Дюна»

Фильм «Дюна» вторую неделю показывает прекрасные результаты в прокате. Общая касса картины Вильнева перевалила за миллиард рублей.

«Дюна» собрала почти 1,05 миллиарда рублей всего за десять дней. Для сравнения, «Форсаж 9» преодолел миллиардный рубеж за 12 дней, «Марсианину» Ридли Скотта потребовалось 17 дней, «Интерстеллару» Кристофера Нолана — 12, сообщается на сайтеKinobusiness.

«Дюна» стала всего лишь пятым рублевым миллиардером с начала пандемии и третьим среди голливудского кино.

По итогам прошедшего уикенда «Дюна» собрала кассу в 384 миллиона рублей. На втором месте хоррор «Клаустрофобы 2: Лига выживших» с суммой 64 миллиона, на третьем — мультфильм «My Little Pony: Новое поколение» с кассой в 46 миллионов рублей.

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