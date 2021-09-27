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Три глухонемых томича застряли в лесу и не могли вызвать спасателей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Три глухонемых томича застряли в лесу на «Жигулях», они не могли позвонить в службу спасения и связались с сурдопереводчицей. Мужчин спасли, сообщает ГУ МЧС РФ по Томской области.

Три молодых человека не смогли проехать по лесной дороге на автомобиле «ВАЗ» и увязли в грязи. Напрямую позвонить в экстренные службы мужчины не могли, так как в силу физиологических особенностей не способны слышать и говорить.

«И тогда с помощью SMS они обратились за помощью к сурдопереводчице томского общества глухих. Женщина связалась с ними, и те по видеосвязи жестовым языком рассказали ей о своей проблеме. Сурдопереводчица сразу же позвонила в пожарно-спасательную службу», — говорится в сообщении.

На место выехали спасатели и оказали помощь застрявшим в машине жителям.

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Томск #Происшествия
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