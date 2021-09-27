«Автотор» выпустит электромобиль с ценой 1,5 млн рублей

Калининградский холдинг «Автотор» планирует в 2024 году начать выпуск автомобилей с электрическим и газовым двигателями с запасом хода 400 километров. Возможные бренды — Kia, Hyundai или BMW, сообщил председатель совета директоров компании Валерий Горбунов.

«Мы начинаем с двух моделей на единой платформе. Это позволяет унифицировать производство комплектующих. Запас хода у этой модели — 180 километров. Но мы сегодня работаем над конструкторскими и технологическими изменениями, которые позволят выпускать модернизированную версию этой модели, в том числе с газовым и электрическим двигателем, и увеличить запас хода до 400 километров. По плану — 2024 год», — сказал Горбунов в интервью ТАСС.

Горбунов уточнил, что цена машины составит до 1,5 миллиона рублей. «Мы ставим такую предельную планку, но все будет зависеть от объема производства и других факторов, включая условия поставки компонентов. По этим вопросам мы еще находимся в переговорах», — сказал он.

Автомобиль может быть создан под брендом Kia, Hyundai или BMW, но не под собственным брендом «Автотора».

«Нераскрученный бренд при таком пока весьма скромном рынке имеет малопрогнозируемые перспективы и требует огромных инвестиций. С другой стороны, если мы, сотрудничая с партнерами в рамках контрактного производства, выпустим на рынок автомобиль под собственной маркой, то мы становимся потенциальными конкурентами нашим же партнерам», — пояснил Горбунов.