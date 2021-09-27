НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Гео #ЧП

Омич пытался вывезти советские медали ценой 1 млн рублей в Китай

Источник:
Sibnet.ru
465 0
Фото: © пресс-служба Госдумы

Обской городской суд Новосибирской области рассмотрит дело омича, который пытался вывезти через Толмачево советские медали в Китай, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По версии следствия, обвиняемый купил в России 77 экземпляров орденов и медалей, в том числе ордена Красного Знамени, Ленина, Александра Невского, Отечественной Войны I и II степеней и медали «За победу на Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За боевые заслуги», «20 лет безупречной службы» I степени, а также орденские книжки и удостоверения к медалям.

«Указанные культурные ценности общей стоимостью свыше 1 миллион рублей обвиняемый пытался вывезти в Китайскую Народную Республику через терминал международных воздушных линий аэропорта Толмачево (город Обь Новосибирской области), однако его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Он обвиняется по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей). Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Обской городской суд Новосибирской области.

Еще по теме
Число убийств из-за алкоголя выросло в Туве
СК возобновил дело о фото красноярской школьницы после эфира на Первом
Новосибирец убил знакомую и спрятал в погребе
Экс-министра Тувы нашли раненым возле тела жены
смотреть все
Омск #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Холодная неделя ожидается в Новосибирске
Три глухонемых томича застряли в лесу и не могли вызвать спасателей
«Орхидея-инопланетянин» расцвела в томском ботсаду
Омич пытался вывезти советские медали ценой 1 млн рублей в Китай
Самое популярное
СК возобновил дело о фото красноярской школьницы после эфира на Первом
Игра GTA San Andreas получила современную графику
Доказан факт уничтожения древнего города метеоритом
Гигантское облако углекислого газа зависло над Сибирью
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
23
Кадыров рассмеялся, докладывая о результатах выборов в Чечне
16
Мать пермского стрелка назвала его «идеальным ребенком»
15
Конгресс США одобрил санкции против российских министров
15
Глава разведки заявил о непрофессиональном докладе США о коронавирусе
14
Российский модуль МКС зарос плесенью
Sibnet.Ru