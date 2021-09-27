Омич пытался вывезти советские медали ценой 1 млн рублей в Китай

Обской городской суд Новосибирской области рассмотрит дело омича, который пытался вывезти через Толмачево советские медали в Китай, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По версии следствия, обвиняемый купил в России 77 экземпляров орденов и медалей, в том числе ордена Красного Знамени, Ленина, Александра Невского, Отечественной Войны I и II степеней и медали «За победу на Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За боевые заслуги», «20 лет безупречной службы» I степени, а также орденские книжки и удостоверения к медалям.

«Указанные культурные ценности общей стоимостью свыше 1 миллион рублей обвиняемый пытался вывезти в Китайскую Народную Республику через терминал международных воздушных линий аэропорта Толмачево (город Обь Новосибирской области), однако его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Он обвиняется по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей). Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Обской городской суд Новосибирской области.