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Красноярск отметил Новый год в сентябре ради фильма «Елки»

Источник:
Sibnet.ru
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Съемки восьмой части фильма «Елки» прошли в Красноярске, ради этого центр города засыпали искусственным снегом и поставили там елку, а местные жители пришли в пуховиках и зимних шапках.

«Новогодняя сказка в сентябре, как мне кажется, удалась! По крайней мере судя по фото. Не знаю, на сколько секунд засветится наш любимый Красноярск на всю страну, но мы точно запомним этот момент новогоднего волшебства посреди осени. С наступающим, что ли», — написал мэр города Сергей Еремин в соцсетях.

Режиссер фильма Антон Богданов отметил, что сибиряки встретили съемочную группу очень тепло. Кроме того, удалось выстроить из участников съемки не одну новогоднюю игрушку, как планировалось, а целых три — сердце, квадрат и шар. Все это будет использовано в новом фильме, который выйдет на экраны кинотеатров 16 декабря.

«Красноярск!!! Сибирь!!! Пушка! три игрушки вместо одной!!!! Супер прием и отзывчивость!!! МОЛОДЦЫ!!! В Сибири тепло!!!», — написал Богданов в соцсетях (авторская пунктуация и орфография сохранены).

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