Участники в масках заинтриговали зрителей «Новых танцев»

Дуэт Van Gogh в масках инопланетян выступил на шоу «Новые танцы» на ТНТ, участники сохранили интригу, отказавшись снять аксессуар и вызвали дискуссию в фанатских группах — кто же там скрывается.

Танцоры в «Новых танцах» представляют собственный стиль. Они разделены по категориям «Соло», «Дуэты», «Команды» и «Дети». Участники сталкиваются в баттлах.

Дуэт Van Gogh, станцевавший хип-хоп, попал в один баттл с парой, исполнившей бальные, и прошел в следующий этап. Участники не стали снимать маски и не разговаривали с ведущей и жюри.

Зрители в соцсетях разошлись во мнении, кто же скрывается под масками: одни считают, что это дуэт парней, другие — что это парень и девушка, третьи — что это две девушки.

Из конкретных имен назывались: победитель пятого сезона «Танцев» Алексей Летучий (возможно, в паре с тик-токером Даней Милохиным), победитель третьего сезона и полуфиналистка шоу Дмитрий Щебет и Юлиана Бухольц, участники «Танцев» Женева и Лена.