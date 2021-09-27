Белый медвежонок в поисках мамы вышел к людям в Красноярском крае

Белый медвежонок возрастом около двух лет вышел к людям в поселке Диксон, возможно, он ждет маму, с которой могло что-то произойти, сообщил на странице Facebook директор красноярского парка флоры и фауны «Роев Ручей» Андрей Горбань.

«Ну вот, как в мультике. Медвежонок ищет маму. Третий день сидит на одном месте, почти не отходит. Ухоженный, пока толстенький. Вот только мама уже, похоже, не придет. Бросить двухлетку не должна, значит что-то случилось. Диксон. Сегодня», — написал в понедельник Горбань.

По его словам, зоопарк будет следить за ситуацией, специалисты готовы вылететь. Но решение принимает федеральный Росприроднадзор.

В этом году весной вахтовики спасли белого медвежонка на севере Красноярского края. Его мать убили, и он жил базе. Затем его отправили на временное содержание московский зоопарк.

Белые медведи занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу России. По оценкам специалистов, в мире насчитывается от 22 до 31 тысячи этих животных. Это крупнейший сухопутный хищник на Земле. Большую часть жизни он проводит в море среди дрейфующих льдов.