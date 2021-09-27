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«Орхидея-инопланетянин» расцвела в томском ботсаду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Brocken Inaglory / CC BY-SA 3.0

Южноамериканские орхидеи психопсис («орхидея-инопланетянин») и каттлея распустились в Сибирском ботаническом саду ТГУ, сообщает пресс-служба вуза.

«Психопсис – «орхидея-инопланетянин» – цветет в этом году уже второй раз. Первое цветение было в конце июля и произвело фурор среди посетителей – все желали сфотографировать экзотической цветок этой орхидеи. Закрытый бутон напоминает куколку бабочки, которая постепенно выползает из своего укрытия.

«Народное название – "орхидея-инопланетянин" – получила за очень необычную форму цветка, напоминающего крылатого пришельца с тремя отростками на голове. Такую форму цветок орхидеи приобрел в процессе эволюции, мимикрируя (подражая) под внешний вид насекомых-опылителей», – рассказал директор СибБС ТГУ Михаил Ямбуров.

Каттлея была названа в честь английского любителя тропических растений Уильяма Кэттли, именно он смог первым добиться цветения этой орхидеи в собственной оранжерее 200 лет назад, в 1818 году. Цветки каттлеи пахнут очень необычно. Они могут обладать запахом ландыша либо лилии, а некоторые имеют превосходный и ни с чем не сравнимый аромат изысканного парфюма.

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