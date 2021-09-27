Пьяный водитель сбил пятерых детей на дороге в Иркутской области

Пьяный водитель сбил пятерых школьников на дороге в Иркутской
области, дети получили различные травмы, сообщает ГУ МВД по региону. Водитель
пояснил сотруднику ГИБДД, почему он сел пьяным за руль.
В один из выходных дней пьяный 60-летний водитель автомашины
Toyota Succeed на одной из улиц Усть-Кута совершил наезд на пятерых детей.
Они, по предварительной информации, шли по проезжей части во встречном
направлении.
В результате происшествия школьники в возрасте от 12 до 14
лет получили травмы различной степени тяжести.
«Я посчитал, что нахожусь в адекватном состоянии, мне надо
было всего километр проехать не по центру города, поэтому просто решил отогнать
машину в гараж. Дороги у нас не очень, объезжал яму и тут перед лицом детвора.
Не успел я среагировать», — сказал водитель сотрудникам ГИБДД.
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