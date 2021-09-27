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Пьяный водитель сбил пятерых детей на дороге в Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
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Пьяный водитель сбил пятерых школьников на дороге в Иркутской области, дети получили различные травмы, сообщает ГУ МВД по региону. Водитель пояснил сотруднику ГИБДД, почему он сел пьяным за руль.

В один из выходных дней пьяный 60-летний водитель автомашины Toyota Succeed на одной из улиц Усть-Кута совершил наезд на пятерых детей. Они, по предварительной информации, шли по проезжей части во встречном направлении. 

В результате происшествия школьники в возрасте от 12 до 14 лет получили травмы различной степени тяжести. 

«Я посчитал, что нахожусь в адекватном состоянии, мне надо было всего километр проехать не по центру города, поэтому просто решил отогнать машину в гараж. Дороги у нас не очень, объезжал яму и тут перед лицом детвора. Не успел я среагировать», — сказал водитель сотрудникам ГИБДД.

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