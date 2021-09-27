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Собаки напали на мальчика возле гимназии в Чите

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Андрей Кучеренко

Следователи проведут проверку после нападения бездомных собак на мальчика в Чите, сообщает СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

По данным СМИ, несколько собак напали на мальчика около гимназии №12 в Чите. Животные рвали одежду школьника. Мальчику на выручку пришли двое взрослых, которые прогнали стаю бездомных животных. 

Следователи установят и опросят школьника, а также руководством и преподавательский коллектив школы, других свидетелей и очевидцев произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ветеринары в Забайкалье приняли около 400 обращений от жителей о нападении бездомных собак в 2020 году. Полностью убрать животных с улиц не получится, в том числе из-за безответственного отношения к питомцам со стороны самих жителей, говорил руководитель краевой Госветслужбы Андрей Лим.

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