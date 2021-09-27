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Глава YouTube пообещала решить проблемы с властями России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

YouTube сделает все возможное, чтобы урегулировать работу в России и решить проблемы с российскими властями, заявила глава компании Сьюзан Воджицки.

«Я думаю, что мы действительно хотим обеспечить то, что мы работаем и предоставляем услуги аудитории на максимально возможном уровне. Что касается вопроса о правительстве, то мы, как всегда, сделаем все возможное, чтобы это урегулировать», — привод ТАСС слова Воджицки, сказанные ей в ответ на вопрос о перспективах работы сервиса в России.

На вопрос об удалении отдельных роликов с сервиса Воджицки отметила, что считает свободу слова «ключевой ценностью» в работе их платформы, но с учетом местного законодательства.

«Когда мы работаем с правительствами, существует много аспектов, которые мы принимаем во внимание, будь это местные законы или происходящее на месте», — сказала она.

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Технологии #Интернет
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