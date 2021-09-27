Путин отметил мрачный юмор Жириновского

Президент России Владимир Путин посчитал мрачноватыми слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского, на встрече главы государства с лидерами парламентских партий пошутившего на тему арестов.

Жириновский с одной стороны телемоста и лидер справороссов Сергей Миронов по свою сторону экрана разговаривали в ожидании Путина.

Миронов заявил, что «хорошо смеется тот, кто смеется последний», Жириновский парировал: «Последний перед арестом, в камеру идет последний».

«Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите. Хотя сегодня день такой, в принципе, хороший», — приводит ТАСС слова президента, присоединившегося к видеоконференции.