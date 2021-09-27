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Партия Меркель проиграла на выборах

Источник:
ТАСС
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Фото: Hagen Albers / CC BY-SA 4.0

Экзитполы отдали победу на выборах в Бундестаг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), сообщают немецкие СМИ.

Один экзитпол зафиксировал у социал-демократов 25,5%, у блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (партии Ангелы Меркель — ХДС/ ХСС) — 24,5%. Другой экзитпол подсчитал, что СДПГ набирает 25,7% голосов, ХДС/ХСС — 24,6%, приводит ТАСС сообщение телеканала ZDF.

Первые официальные предварительные данные будут опубликованы в понедельник, окончательные — через две недели.

В выборах участвовало наибольшее количество партий с момента воссоединения Германии. По данным Федеральной избирательной комиссии, своих кандидатов выставили 47 политических объединений.

Реальные шансы на попадание в парламент имели только блок ХДС/ХСС, социал-демократы, «Зеленые», Свободная демократическая партия, «Альтернатива для Германии» и Левая партия. Всего за места в Бундестаге боролись рекордное число кандидатов 6 211, в том числе 2 024 женщины.

В ближайшие дни начнутся предварительные переговоры различных партий по формировании правительства. Руководить переговорами будет партия, набравшая большинство голосов.

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PA3OPBY

Мы тут так-то живем с рождения!

Drronum

Он не в курсе что тут давно люди живут и рождаются))))

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