Партия Меркель проиграла на выборах

Экзитполы отдали победу на выборах в Бундестаг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), сообщают немецкие СМИ.

Один экзитпол зафиксировал у социал-демократов 25,5%, у блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (партии Ангелы Меркель — ХДС/ ХСС) — 24,5%. Другой экзитпол подсчитал, что СДПГ набирает 25,7% голосов, ХДС/ХСС — 24,6%, приводит ТАСС сообщение телеканала ZDF.

Первые официальные предварительные данные будут опубликованы в понедельник, окончательные — через две недели.

В выборах участвовало наибольшее количество партий с момента воссоединения Германии. По данным Федеральной избирательной комиссии, своих кандидатов выставили 47 политических объединений.

Реальные шансы на попадание в парламент имели только блок ХДС/ХСС, социал-демократы, «Зеленые», Свободная демократическая партия, «Альтернатива для Германии» и Левая партия. Всего за места в Бундестаге боролись рекордное число кандидатов 6 211, в том числе 2 024 женщины.

В ближайшие дни начнутся предварительные переговоры различных партий по формировании правительства. Руководить переговорами будет партия, набравшая большинство голосов.