Детектив «Шуша» выходит на канале «Россия»

Детективная мелодрама «Шуша» про талантливого криминалиста выходит на канале «Россия» с понедельника, 27 сентября, сообщила пресс-служба телеканала.

Эксперт-криминалист Александра Ладынина (Анастасия Панина) способна раскрыть любое преступление в одиночку. На первом месте у нее работа. Сослуживцы ее ценят, уважают и немного побаиваются. На личной жизни она давно поставила крест: Александра никогда не была замужем, живет вместе с мамой-математиком (Елена Коренева) и помогает ей воспитывать 13-летнего брата-непоседу.

Все меняется с появлением нового начальника убойного отдела Ильи Власова (Иван Оганесян), который знает не только детское прозвище Александры – Шуша, но и многое, о чем другие не догадываются.

Судьбы главных героев сериала «Шуша» Ладыниной и Власова переплетены с раннего детства (они ходили в один детский сад), поэтому в разные периоды жизни их играли сначала совсем юные Макар Рыжков и Кира Подольская, а в подростковом возрасте в ролях Шуши и Власова были задействованы Вероника Лукьяненко и Данил Каменский.

Премьера детективной мелодрамы «Шуша» состоится в понедельник, 27 сентября в 21.20 в эфире телеканала «Россия».