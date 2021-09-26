Песков оценил безопасность Путина в тайге

Специальные люди постоянно обеспечивают безопасность президента России Владимира Путина, в том числе и тогда, когда он отдыхает в тайге, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Дикая природа есть дикая природа, ее никто не может обуздать. Безопасностью президента занимаются постоянно те, кому это положено. Ну и потом, медведь же видит, что это Путин…» — поделился Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Президент вместе с министром обороны Сергеем Шойгу несколько дней в сентябре провел в сибирской тайге. Они рыбачили, гуляли по горам, ходили на катере по реке, ночевали в палатках.

Больше всего Путина впечатлили маралы, которые чуть не врезались их вездеход. «Огромные маралы просто! Я таких еще не видел! Хорошо, что в нас не въехали, чуть нас не сбили! И на такой скорости огромной! Прыжки!» — восхитился Путин.

Как президент отдыхал в Сибири. ФОТО