Малышева посоветовала мужчинам спать без трусов

Мужчинам следует на ночь снимать трусы, а лучший тип нижнего белья — это боксеры, или семейные, в них не перегревается мошонка, сообщили ведущая Елена Малышева и ее коллеги-доктора в передаче «Жить здорово».

«На самом деле спать без трусов — это правильно… Потому что важно находиться кожа к коже с тем человеком, которого вы любите. Тогда вы отдыхаете, тогда у вас вырабатываются гормоны радости», — объявила Малышева.

Кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман добавил, что мужчины, которые спят одни, тоже должны спасть без трусов. Дело в том, что резинка в трусах может мешать нормальному кровотоку, уменьшает циркуляцию жидкости и лимфы.

Кроме того, в трусах мошонка прижимается к промежности и нагревается. Это уменьшает выработку сперматозоидов. Наиболее правильный вид трусов — боксеры, в которых тело проветривается.

Трусы надо менять каждый день, покупать — не реже, чем раз в полгода. Потому что даже после стирке на ткани остается кишечная палочка, объяснили врачи.