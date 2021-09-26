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Малышева посоветовала мужчинам спать без трусов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: wikimedia / CC BY-SA 3.0

Мужчинам следует на ночь снимать трусы, а лучший тип нижнего белья — это боксеры, или семейные, в них не перегревается мошонка, сообщили ведущая Елена Малышева и ее коллеги-доктора в передаче «Жить здорово».

«На самом деле спать без трусов — это правильно… Потому что важно находиться кожа к коже с тем человеком, которого вы любите. Тогда вы отдыхаете, тогда у вас вырабатываются гормоны радости», — объявила Малышева.

Кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман добавил, что мужчины, которые спят одни, тоже должны спасть без трусов. Дело в том, что резинка в трусах может мешать нормальному кровотоку, уменьшает циркуляцию жидкости и лимфы.

Кроме того, в трусах мошонка прижимается к промежности и нагревается. Это уменьшает выработку сперматозоидов. Наиболее правильный вид трусов — боксеры, в которых тело проветривается.

Трусы надо менять каждый день, покупать — не реже, чем раз в полгода. Потому что даже после стирке на ткани остается кишечная палочка, объяснили врачи.

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Жизнь #Здоровье
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Топ комментариев

PA3OPBY

Мы тут так-то живем с рождения!

Drronum

Он не в курсе что тут давно люди живут и рождаются))))

cre

Теперь китайцы будут в курсе всех разговоров в Государственной Думе.

Drronum

Вот это я понимаю патриотизм, вот это импортозамешение!
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