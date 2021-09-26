Политолог определил причины политического долгожительства Меркель

Способность канцлера ФРГ Ангелы Меркель договариваться с соратниками и противниками, а также существовавший запрос общества Германии на женщину-политика на первых ролях в стране обеспечили поддержку ей на протяжении долгого времени, заявил политолог из Берлина Дмитрий Стратиевский.

В Германии в воскресенье проходят выборы в бундестаг ФРГ, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Ранее Ангела Меркель (ХДС/ХСС) заявила об уходе из политики после выборов.

«Несомненно, Меркель является политическим талантом. Она родилась и выросла в ГДР, в совсем иной системе координат, разительно отличавшейся от западной, в частности, западногерманской, где карьеры начинаются в совсем юном возрасте. В 1989 году 35-летняя Меркель была мало кому известным сотрудником отдела теоретической химии восточноберлинской Академии наук, далеким от политики», — сказал РИА Новости Стратиевский.

Но всего год спустя она уже стала депутатом Бундестага объединенной Германии, вскоре после этого федеральным министром и в следующее десятилетие возглавила крупнейшую партию в стране.

«Меркель обладает отличным политическим чутьем, умением находить компромиссы, договариваться с соратниками и противниками, но, вместе с тем, при необходимости, "продавливать" решение, которое она считает нужным. Немалую роль сыграл и запрос общества на женщину-политика на первых ролях в стране, что было для Германии новым»,— пояснил политолог.