Глава разведки заявил о непрофессиональном докладе США о коронавирусе

Доклад разведки США о происхождении коронавируса содержал политизированные оценки, что необычно для разведки и выглядит непрофессионально, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Совсем недавно разведсообщество США опубликовало свой доклад, где содержались очень расплывчатые, политизированные оценки, что, конечно, для разведки нехарактерно и выглядит очень непрофессионально», — сказал Нарышкин в интервью RT.

Глава СВР отметил, что в научном сообществе многие ученые сходятся во мнении, что коронавирус зародился в природе.

В конце августа американские спецслужбы завершили расследование происхождения новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Разведка пришла к выводу, что коронавирус не является разработкой биологического оружия в Китае, и власти страны не знали о новом вирусе до начала вспышки заболевания. Но в документе отмечается, что разведслужбы США так и не пришли к единому выводу относительно происхождения вируса и «их мнения до сих пор расходятся».