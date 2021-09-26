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Глава разведки заявил о непрофессиональном докладе США о коронавирусе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Доклад разведки США о происхождении коронавируса содержал политизированные оценки, что необычно для разведки и выглядит непрофессионально, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Совсем недавно разведсообщество США опубликовало свой доклад, где содержались очень расплывчатые, политизированные оценки, что, конечно, для разведки нехарактерно и выглядит очень непрофессионально», — сказал Нарышкин в интервью RT.

Глава СВР отметил, что в научном сообществе многие ученые сходятся во мнении, что коронавирус зародился в природе.

В конце августа американские спецслужбы завершили расследование происхождения новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Разведка пришла к выводу, что коронавирус не является разработкой биологического оружия в Китае, и власти страны не знали о новом вирусе до начала вспышки заболевания. Но в документе отмечается, что разведслужбы США так и не пришли к единому выводу относительно происхождения вируса и «их мнения до сих пор расходятся».

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Политика #Мир
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