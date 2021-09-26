Избиение ребенка в детсаду Новосибирска дошло до прокуратуры

Фото: © Пресс-центр администрации города Омска
Прокуратура проверит информацию об избиении ребенка воспитательницей в детсаду №105 в Новосибирске, сообщает ведомство.
Появилась информация в СМИ, что воспитатель детского сада №105 «Улыбка» в Дзержинском районе Новосибирска причинила «телесные повреждения» девочке.
В социальных сетях родители других воспитанников также подтвердили непедагогические методы воспитания со стороны персонала садика.
Прокуратура проверит исполнение законодательства об образовании и о защите прав ребенка, а также оценит действия руководства образовательной организации.
PA3OPBYМы тут так-то живем с рождения!
-Керя-Не справедливо с работающими пенсионерами поступают. Зато платим пенсии Израилю Абхазии Латвии Белоруссии...
DrronumВот это я понимаю патриотизм, вот это импортозамешение!
physxВыборы прошли, то ли еще будет.