Избиение ребенка в детсаду Новосибирска дошло до прокуратуры

Прокуратура проверит информацию об избиении ребенка воспитательницей в детсаду №105 в Новосибирске, сообщает ведомство.

Появилась информация в СМИ, что воспитатель детского сада №105 «Улыбка» в Дзержинском районе Новосибирска причинила «телесные повреждения» девочке.

В социальных сетях родители других воспитанников также подтвердили непедагогические методы воспитания со стороны персонала садика.

Прокуратура проверит исполнение законодательства об образовании и о защите прав ребенка, а также оценит действия руководства образовательной организации.