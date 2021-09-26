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Избиение ребенка в детсаду Новосибирска дошло до прокуратуры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-центр администрации города Омска

Прокуратура проверит информацию об избиении ребенка воспитательницей в детсаду №105 в Новосибирске, сообщает ведомство.

Появилась информация в СМИ, что воспитатель детского сада №105 «Улыбка» в Дзержинском районе Новосибирска причинила «телесные повреждения» девочке.

В социальных сетях родители других воспитанников также подтвердили непедагогические методы воспитания со стороны персонала садика.

Прокуратура проверит исполнение законодательства об образовании и о защите прав ребенка, а также оценит действия руководства образовательной организации.

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