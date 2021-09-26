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Эвакуация крупных ТЦ испортила воскресный шопинг новосибирцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Эвакуацию персонала и посетителей торговых центров «Мега», «Аура» и «Галерея Новосибирск» провели в воскресенье утром.

Более 400 человек вывели утром из ТРЦ «Ауры» из-за сообщений о минировании, сообщил очевидец паблика «АСТ54». Такая же ситуация сложилась ТРЦ «Галерея Новосибирск» и «МЕГА».

Многие покупатели вынуждены были разворачиваться сразу после приезда в торговый центр. Особенно сложная ситуация сложилась возле «Меги», так как на ее территории останавливаются автобусы. 

В итоге весь транспорт не пускали на парковку у «Меги». Из-за этого изменился маршрут транспорта. В этом районе образовалась пробка в 12.00-13.00 по новосибирскому времени.

«Мы не обладаем информацией по данной ситуации», — сообщил Sibnet.ru представитель ГУ МВД по Новосибирской области.

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Новосибирск #Происшествия
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