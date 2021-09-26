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Зюганов потребовал снизить пенсионный возраст

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече руководства парламентских партий с президентом РФ Владимиром Путиным предложил главе государства вернуть прежний пенсионный возраст.

«Пенсионную реформу, все понимают, ее надо отменять: она не дает простора ни молодежи, ни старикам нормальной жизни. Дети войны получают 7-9 тысяч рублей в деревне и 12-14 в городе, отсюда и вымирание идет», — сказал Зюганов.

С аналогичной просьбой к Путину обратился председатель коалиции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. «Мы считаем необходимым вернуть возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, мужчин — 60 лет», — сказал он.

Ранее КПРФ внесла в Госдуму законопроект о снижении с 1 января 2022 года возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости. Законопроект направлен на возвращение возраста в 60 и 55 лет мужчинам и женщинам, дающего право на назначение страховой пенсии.

По мнению коммунистов, вместо повышения пенсионного возраста в 2018 году необходимо было совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы. Например, путем пополнения ее за счет части налогов.

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