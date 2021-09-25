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Путин поставил задачи перед новой Госдумой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями прошедших в парламент партий озвучил задачи депутатам Госдумы нового созыва.

Среди них — свести уровень бедности до минимума; улучшить условия жизни, развития, обучения, питания детей в семьях с низкими доходами; повысить уровень и доступность современного образования и здравоохранения.

Также Путин призвал продолжить изменения в структуре экономики в пользу высокотехнологичных отраслей. Он также напомнил, что после победы на выборах партии должны выполнить свои предвыборные обещания.

Состав нижней палаты сформировали пять партий — «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР и «Новые люди». Глава государства поздравил победителя и отметил появление новой силы.

«Впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил», — добавил Путин.

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