Лавров назвал неприемлемой войну между ядерными державами

Любой военный конфликт между ядерными державами неприемлем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, прилетевший в Нью-Йорк для выступления в ООН.

«Считаю, что любая война между великими державами, между ядерными державами неприемлема, потому что риски ее перерастания в ядерный конфликт огромные», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Министр также уточнил, что сейчас по линии министерства иностранных дел России и Госдепартамента США готовится целый ряд контактов. В частности, Москва и Вашингтон намерены обсудить ситуацию в Сирии и на Украине.

Ларов ранее заявил, что саммит лидеров России и США в Женеве никаких радикальных перемен и прорывов в отношениях не принес, но все равно является позитивным событием — президенты двух стран подтвердили позицию о недопустимости ядерной войны.