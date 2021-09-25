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Лавров назвал неприемлемой войну между ядерными державами

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба ООН

Любой военный конфликт между ядерными державами неприемлем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, прилетевший в Нью-Йорк для выступления в ООН.

«Считаю, что любая война между великими державами, между ядерными державами неприемлема, потому что риски ее перерастания в ядерный конфликт огромные», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Министр также уточнил, что сейчас по линии министерства иностранных дел России и Госдепартамента США готовится целый ряд контактов. В частности, Москва и Вашингтон намерены обсудить ситуацию в Сирии и на Украине.

Ларов ранее заявил, что саммит лидеров России и США в Женеве никаких радикальных перемен и прорывов в отношениях не принес, но все равно является позитивным событием — президенты двух стран подтвердили позицию о недопустимости ядерной войны.

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Политика #Мир #Россия
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