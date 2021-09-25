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Митинг КПРФ прошел в центре Москвы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сторонники КПРФ провели в Москве митинг против итогов электронного голосования на выборах в Госдуму. При этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов не пришел, потому что был на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Столичные власти мероприятие не согласовали, при этом акция продлилась около часа. На Пушкинскую площадь пришли около тысячи человек, в числе которых были журналисты и полиция, передает РИА Новости.

Сотрудники полиции, приехавшие на место проведения митинга, просили присутствующих разойтись. Кроме этого, они несколько раз включали из громкоговорителей музыку, которая заглушала слова выступавших на митинге.

«Уважаемые граждане, мероприятие не согласовано. Не мешайте проходу граждан. За нарушение закона вы можете быть привлечены к ответственности»,— говорилось в предупреждениях, распространяемых полицейскими.

Выборы проходили по всей стране с 17 по 19 сентября. КПРФ не признала итоги выборов в Москве. Представители партии заявили о «больших фальсификациях», допущенных при подсчете электронных голосов.

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-Керя-

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лачинов

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Drronum

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