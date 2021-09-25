Семин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова»

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Юрий Семин подал в отставку, проработав на посту менее двух месяцев, сообщается на сайте клуба.

Решение было принято после встречи главного тренера и президента клуба. «Решение мы приняли совместно. Хочу поблагодарить руководство "Ростова" за нашу дружную работу. Спасибо игрокам, но жизнь распорядилась по-другому», — сказал Семин.

С 2017 года пост главного тренера «Ростова» занимал Валерий Карпин. 23 июля 2021 года было объявлено, что он возглавит сборную России. После этого Карпин покинул клуб, хотя изначально планировал совмещать работу.

74-летний Юрий Семин возглавил футбольный клуб 4 августа после длительного перерыва в своей карьере. На счету команды под его руководством одна победа, три поражения и три ничьих.