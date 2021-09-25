НАВЕРХ

Семин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова»

Источник:
Sibnet.ru
297 0
Фото: Aleksandr Osipov / CC BY-SA 2.0

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Юрий Семин подал в отставку, проработав на посту менее двух месяцев, сообщается на сайте клуба.

Решение было принято после встречи главного тренера и президента клуба. «Решение мы приняли совместно. Хочу поблагодарить руководство "Ростова" за нашу дружную работу. Спасибо игрокам, но жизнь распорядилась по-другому», — сказал Семин.

С 2017 года пост главного тренера «Ростова» занимал Валерий Карпин. 23 июля 2021 года было объявлено, что он возглавит сборную России. После этого Карпин покинул клуб, хотя изначально планировал совмещать работу.

74-летний Юрий Семин возглавил футбольный клуб 4 августа после длительного перерыва в своей карьере. На счету команды под его руководством одна победа, три поражения и три ничьих.

Еще по теме
Дзюба отказался от приглашения Карпина в сборную
Дзюба попал в состав сборной России
Английская Премьер-лига: результаты интересных матчей четвертого тура
Составлен список самых подорожавших футболистов чемпионата России
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Тренер Хохлов подал в суд на Facebook из-за фамилии
23.09.2021 12:23
info.sibnet.ru
Софья Великая рассказала о судьбе подаренных «олимпийских» авто
20.09.2021 13:13
info.sibnet.ru
Советская шахматистка потребовала $5 млн от авторов «Хода королевы»
17.09.2021 16:48
info.sibnet.ru
Жена Шумахера раскрыла потраченную на его лечение сумму
17.09.2021 10:53
Девушка дня
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
info.sibnet.ru
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
info.sibnet.ru
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин поставил задачи перед новой Госдумой
Жириновский предложил вернуть ссылки
Правительство придумало новый способ удешевить продукты
Доказан факт уничтожения древнего города метеоритом
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
27
Центробанк призвал россиян копить на пенсии самостоятельно
26
ЦИК зашифровал статистику по выборам в Госдуму
21
Путин поблагодарил россиян за высокую явку
19
Путин продлил продовольственное эмбарго
19
ЦИК огласил окончательные результаты выборов в Госдуму
Sibnet.Ru