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Таинственный «пузырь» нашли в Млечном Пути

Источник:
The Astrophysical Journal Letters
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Фото: © NASA

Команда американских астрономов обнаружила в Млечном Пути загадочный «пузырь» гигантского размера, которая может перевернуть представления на эволюцию нашей галактики. На поверхности этого образования зарождаются или существуют сотни звезд.

Протяженность этой полости составляет около 150 парсеков, или почти 500 световых лет. Она была обнаружена фактически случайно, астрономы наткнулись на нее, анализируя ранее созданные трехмерные карты молекулярных облаков Персея и Тельца.

Астрономы предполагают, что гигантский «пузырь» сферической формы был сформирован древними сверхновыми, взорвавшимися около 10 миллионов лет назад. Кроме этого, существует вероятность, что полость возникла после взрыва единственной сверхновой в центре объекта.

Открытие позволило астрономам по-новому взглянуть на структуру Млечного Пути. В частности, оно указывает на то, что молекулярные облака Персея и Тельца не являются независимыми космическими структурами, как считалось до сих пор.

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