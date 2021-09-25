Российские самолеты-разведчики «навестили» маневры НАТО

Российские самолеты-разведчики нарушили порядок использования воздушного пространства, залетев в зону военных учений в Черном море, сообщает пресс-служба ВС Украины.

Инцидент произошел в районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных сил и войск ПВО сухопутных войск Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря в рамках маневров НАТО, отмечается в сообщении.

«В самолеты-разведчики Российской Федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений», — утверждает украинское командование.

Согласно сообщению, российские самолеты якобы пересекали боевые курсы мишеней, по которым украинские военные стреляли зенитными управляемыми ракетами.