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Российские самолеты-разведчики «навестили» маневры НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Российские самолеты-разведчики нарушили порядок использования воздушного пространства, залетев в зону военных учений в Черном море, сообщает пресс-служба ВС Украины.

Инцидент произошел в районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных сил и войск ПВО сухопутных войск Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря в рамках маневров НАТО, отмечается в сообщении.

«В самолеты-разведчики Российской Федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений», — утверждает украинское командование.

Согласно сообщению, российские самолеты якобы пересекали боевые курсы мишеней, по которым украинские военные стреляли зенитными управляемыми ракетами.

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