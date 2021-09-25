Мужчина в Омске врезался на иномарке в здание и погиб

Водитель иномарки не справился с управлением, врезался в бетонное здание и погиб на месте. ДТП произошло в Омске, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчина, личность которого пока не установлена, ехал на автомобиле Honda Fit по дороге Тюмень-Омск. В Омском районе он не справился с управлением и врезался в бетонную стену здания. Авто загорелось, водитель погиб на месте ДТП.

Госавтоинспекторами устанавливаются обстоятельства ДТП. Окончательно причины происшествия будут установлены в ходе проверки.