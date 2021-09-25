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Беременную Нюшу обокрали в Барселоне

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © nyusha_nyusha, instagram.com/nyusha_nyusha

Нюша с дочерью и мужем отдыхали в Барселоне, пока семья ходила в парк, из их машины украли сумку с документами и вещами, рассказала певица в Instagram.

По словам Нюши, вернувшись после прогулки к автомобилю, у машины было выбито заднее стекло, а все вещи пропали. Самой ценно пропажей для певицы оказались документы.

По совету друзей, сначала пострадавшие обыскали ближайшие кусты, поскольку грабители обычно выбрасывают документы и забирают только ценные вещи.

«В нашей ситуации мы не нашли документы, пришлось поехать оформлять временные. Конечно, в Москве мы уже сделает все остальные процедуры», — сказала Нюша.

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Культгид #Светская хроника #Происшествия
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