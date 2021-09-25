Новосибирск посчитали способным принять Олимпиаду-2036

Казань, Новосибирск и Санкт-Петербург могли бы принять у себя Олимпиаду в 2036 году, если Россия подаст заявку на проведение Игр и получит такое право, посчитали депутаты Госдумы.

Министр спорта Олег Матыцин в интервью РИА Новости ранее заявил, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для проведения летних Олимпийских игр в 2036 году, конкуренция среди российских городов за право принять их будет жесткой.

Так, глава комитета Госдумы по федеративному устройству и местному самоуправлению Алексей Диденко высказал мнение, что принять Олимпиаду сможет любой российский мегаполис. По его словам, наиболее подходящие города — Владивосток и Новосибирск.

«Из субъектов — тот же Владивосток, Новосибирск, которые располагают достаточно серьезной инфраструктурой, выгодным географическим положением, равноудалены от центров концентрации населения, спортсменов», — сказал он.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что Санкт-Петербург может подать заявку на проведение Игр в 2036 году вместе с Хельсинки, тогда соревнования можно провести в России и Финляндии.

Кроме этого, она отдельно отметила Казань, которая уже имеет необходимую инфраструктуру. «Она же Универсиаду провела великолепно. Они готовы многие соревнования у себя провести точно так же», — напомнила Журова.