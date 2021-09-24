НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и компьютер
Актуальная тема
Человек и компьютер
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Финальная версия Windows 11 попала в Сеть

Источник:
The Verge
499 0
Фото: © Sibnet.ru

Microsoft выпустила финальную сборку Windows 11 под номером 22000.194 для участников программы предварительной оценки, именно эта версия будет официально поставляться пользователям с 5 октября.

При этом получить новейшую операционную систему при желании можно уже сейчас — для этого нужно проверить используемый компьютер на предмет совместимости с Windows 11 с помощью фирменной утилиты Microsoft PC Health Check, а затем зарегистрироваться в программе.

После этого финальная сборка Windows 11 станет доступна для скачивания и установки. После успешного обновления до «одиннадцатой» версии можно воспользоваться настройками «Центра обновлений Windows», чтобы отказаться от статуса тестировщика.

Примечательно, что ранее Microsoft выпустила тестовую сборку Windows 11 под номером 22463, однако ее возможности и функции пока не войдут в состав операционной системы, которая выйдет на рынок 5 октября.

Тема: Человек и компьютер
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Xiaomi представила самый мощный ноутбук
Критическую уязвимость нашли в процессорах AMD
Microsoft выпустит Office 2021 без подписки
смотреть все
Технологии #Софт
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ученые СФУ открыли свойство жидких кристаллов для дисплеев будущего
Число убийств из-за алкоголя выросло в Туве
Деревня в Новосибирской области привилась на 100%
Мокрый снег и минусовые температуры придут в Новосибирск
Самое популярное
Преподаватель пермского вуза продолжил лекцию во время стрельбы
Ростелеком дарит месяц геймерского интернета
«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму
Вышла восхитившая критиков игра Kena: Bridge of Spirits
Обсуждение (0)
Картина дня
Пермский стрелок пришел в сознание
Турецкие томаты «заболели» после слов Эрдогана о Крыме
Канцлера Германии покусал попугай
Российские суперкомпьютеры станут единым целым
О самом главном
Осенью вариантов больше: где подработать студенту?
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

-Керя-

Не справедливо с работающими пенсионерами поступают. Зато платим пенсии Израилю Абхазии Латвии Белоруссии...

Voland2

Обещания отменить эту клоунаду испарились вместе с выборами...

physx

Выборы прошли, то ли еще будет.

Drronum

Вот это я понимаю патриотизм, вот это импортозамешение!
Sibnet.Ru