Финальная версия Windows 11 попала в Сеть

Microsoft выпустила финальную сборку Windows 11 под номером 22000.194 для участников программы предварительной оценки, именно эта версия будет официально поставляться пользователям с 5 октября.

При этом получить новейшую операционную систему при желании можно уже сейчас — для этого нужно проверить используемый компьютер на предмет совместимости с Windows 11 с помощью фирменной утилиты Microsoft PC Health Check, а затем зарегистрироваться в программе.

После этого финальная сборка Windows 11 станет доступна для скачивания и установки. После успешного обновления до «одиннадцатой» версии можно воспользоваться настройками «Центра обновлений Windows», чтобы отказаться от статуса тестировщика.

Примечательно, что ранее Microsoft выпустила тестовую сборку Windows 11 под номером 22463, однако ее возможности и функции пока не войдут в состав операционной системы, которая выйдет на рынок 5 октября.