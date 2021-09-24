Священник купит личный самолет для защиты от дьявола

Известный американский проповедник Кеннет Коупленд объявил сбор денег на личный самолет, который понадобился ему для отказа от услуг авиакомпаний, вводящих требование обязательной вакцинации для перелетов.

Коупленд объявил, что религиозным организациям следует перестать пользоваться услугами авиакомпаний, так как прививки от коронавируса являются печатью Антихриста. «Для меня это метка дьявола», — сказал он, передает издание Right Wing Watch.

Коупленд уже неоднократно критиковался из-за целого парка частных самолетов, которыми владеет его церковь. На сегодня религиозной организации принадлежит пять самолетов стоимостью десятки миллионов долларов.

Кроме этого, в 2018 году проповедник потребовал, чтобы прихожане пожертвовали ему 19,5 миллиона долларов на строительство ангара для самолетов и ремонт частной взлетно-посадочной полосы.