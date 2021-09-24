НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Пермский стрелок пришел в сознание

Источник:
РИА Новости
355 0
Фото: © пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа

Состояние устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете Тимура Бекмансурова улучшилось, он пришел в сознание.

Глава регионального Минздрава Анастасия Крутень рассказала журналистам, что медикам удалось стабилизировать Бекмансурова, который после госпитализации перенес операцию по ампутации ноги и сейчас находится на гемодиализе.

Стрелка при задержании ранили сотрудники ДПС, которые первыми приехали к месту происшествия. Несмотря на улучшение состояния Бекмансурова, он пока еще не способен давать показания.

Стрельба в университете произошла утром 20 сентября. Погибли шесть человек, 47 пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Нападавшему также назначили психиатрическую экспертизу.

Еще по теме
Суд отклонил новую жалобу Навального
Мизулина связала пермского стрелка с Моргенштерном
Путин наградил обезвредивших пермского стрелка полицейских
Мать пермского стрелка назвала его «идеальным ребенком»
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ученые СФУ открыли свойство жидких кристаллов для дисплеев будущего
Число убийств из-за алкоголя выросло в Туве
Деревня в Новосибирской области привилась на 100%
Мокрый снег и минусовые температуры придут в Новосибирск
Самое популярное
Преподаватель пермского вуза продолжил лекцию во время стрельбы
Ростелеком дарит месяц геймерского интернета
«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму
Вышла восхитившая критиков игра Kena: Bridge of Spirits
Обсуждение (0)
Картина дня
Китайские смартфоны закупили для депутатов Госдумы
Пермский стрелок пришел в сознание
Турецкие томаты «заболели» после слов Эрдогана о Крыме
Канцлера Германии покусал попугай
О самом главном
Осенью вариантов больше: где подработать студенту?
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Voland2

Обещания отменить эту клоунаду испарились вместе с выборами...

-Керя-

Не справедливо с работающими пенсионерами поступают. Зато платим пенсии Израилю Абхазии Латвии Белоруссии...

лачинов

Ну всё, начались пляски на костях. И ведь ни слова про жертв, их жизнь, их родственников. Отметились...

лачинов

Смешно искать какие то причины и не упоминать главные. Во первых наше правительство намеренно или вынужденно...
Sibnet.Ru