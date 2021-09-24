Пермский стрелок пришел в сознание

Состояние устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете Тимура Бекмансурова улучшилось, он пришел в сознание.

Глава регионального Минздрава Анастасия Крутень рассказала журналистам, что медикам удалось стабилизировать Бекмансурова, который после госпитализации перенес операцию по ампутации ноги и сейчас находится на гемодиализе.

Стрелка при задержании ранили сотрудники ДПС, которые первыми приехали к месту происшествия. Несмотря на улучшение состояния Бекмансурова, он пока еще не способен давать показания.

Стрельба в университете произошла утром 20 сентября. Погибли шесть человек, 47 пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Нападавшему также назначили психиатрическую экспертизу.