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Турецкие томаты «заболели» после слов Эрдогана о Крыме

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Россельхознадзор обнаружил в помидорах из Турции вирус коричневой морщинистости, говорится в заявлении на сайте ведомства.

Российская сторона попросила турецких коллег усилить фитосанитарный контроль за поставляемой продукцией и напомнила, что обнаруженный в турецких помидорах вирус коричневой морщинистости является карантинным для России заболеванием.

Также специалисты российского ведомства указали, что в овощах и фруктах из Турции фиксируется повышенный уровень пестицидов. За 2021 год было выявлено 79 случаев подобных случаев.

22 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что Анкара выступает за сохранение территориальной целостности Украины и никогда не признает «аннексию Крыма».

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