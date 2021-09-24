Турецкие томаты «заболели» после слов Эрдогана о Крыме

Россельхознадзор обнаружил в помидорах из Турции вирус коричневой морщинистости, говорится в заявлении на сайте ведомства.

Российская сторона попросила турецких коллег усилить фитосанитарный контроль за поставляемой продукцией и напомнила, что обнаруженный в турецких помидорах вирус коричневой морщинистости является карантинным для России заболеванием.

Также специалисты российского ведомства указали, что в овощах и фруктах из Турции фиксируется повышенный уровень пестицидов. За 2021 год было выявлено 79 случаев подобных случаев.

22 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что Анкара выступает за сохранение территориальной целостности Украины и никогда не признает «аннексию Крыма».