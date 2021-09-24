Знарок возглавил сборную России по хоккею

Новым главным тренером сборной России по хоккею стал Олег Знарок, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.

На посту наставника национальной команды 58-летний специалист сменил Валерия Брагина, который станет его консультантом. В тренерский штаб Знарка также войдет Сергей Зубов, который будет отвечать за линию обороны.

Знарок уже возглавлял сборную России — с 2014 по 2018 годы. Под руководством специалиста «Красная машина» выиграла золотые медали зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а также чемпионат мира в 2014.

Российская сборная сменила тренера за пять месяцев до начала Олимпийских игр — они пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.