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Знарок возглавил сборную России по хоккею

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Новым главным тренером сборной России по хоккею стал Олег Знарок, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.

На посту наставника национальной команды 58-летний специалист сменил Валерия Брагина, который станет его консультантом. В тренерский штаб Знарка также войдет Сергей Зубов, который будет отвечать за линию обороны.

Знарок уже возглавлял сборную России — с 2014 по 2018 годы. Под руководством специалиста «Красная машина» выиграла золотые медали зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а также чемпионат мира в 2014.

Российская сборная сменила тренера за пять месяцев до начала Олимпийских игр — они пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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