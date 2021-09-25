Премьера спектакля «Анна Каренина» пройдет в Новосибирске

Премьера спектакля «Анна Каренина» пройдет в субботу в
Новосибирском драматическом театре «Старый дом», режиссером и автором текста,
написанного по мотивам одноименного романа Льва Толстого, выступит Андрей
Прикотенко, сообщает пресс-служба театра. Первые показы спектакля пройдут 25-26
сентября и 6-7 октября.
В свое время Льва Толстого пугали прогресс и разрушение
традиционных моделей поведения. Но именно на этом фоне писатель создал одну из
самых захватывающих историй любви и смерти. В спектакле Андрея Прикотенко сюжет
невероятной чувственности и интимности прорастает современными проблемами,
позициями, болями и одновременно — красотой.
Современные люди погружены и захвачены соцсетями, им не
скрыться от абсолютной публичности. Но гонку, как и сто лет назад, способен приостановить случай
единичной личности. Такой, как Анна Каренина. Такой, которая способна любить
вопреки всему.
«В процессе мы вносили тревожащие нас мысли,
ситуации, даже каким-то образом корректировали сюжет. Наш спектакль – попытка
изучить природу насилия, природу жестокости и любви для того, чтобы, как бы
высокопарно это не звучало, стать лучше. Здесь мы совпадаем с Львом
Николаевичем». — рассказал режиссер спектакля «Анна Каренина» Андрей
Прикотенко.
Визуальное решение связано с идеей суперкрупного плана,
чтобы зрители находились непосредственно в том же пространстве, что и герои
спектакля. Чтобы не было четкого разделения на зал и сцену. Чтобы зрители оказались
в позиции наблюдателей и подсматривающих, которые заходят в эту интимную зону и
заглядывают в укромные уголки сюжета.