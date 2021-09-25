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Премьера спектакля «Анна Каренина» пройдет в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Старый дом»

Премьера спектакля «Анна Каренина» пройдет в субботу в Новосибирском драматическом театре «Старый дом», режиссером и автором текста, написанного по мотивам одноименного романа Льва Толстого, выступит Андрей Прикотенко, сообщает пресс-служба театра. Первые показы спектакля пройдут 25-26 сентября и 6-7 октября. 

В свое время Льва Толстого пугали прогресс и разрушение традиционных моделей поведения. Но именно на этом фоне писатель создал одну из самых захватывающих историй любви и смерти. В спектакле Андрея Прикотенко сюжет невероятной чувственности и интимности прорастает современными проблемами, позициями, болями и одновременно — красотой.

Современные люди погружены и захвачены соцсетями, им не скрыться от абсолютной публичности. Но гонку, как и сто лет назад, способен приостановить случай единичной личности. Такой, как Анна Каренина. Такой, которая способна любить вопреки всему.    

«В процессе мы вносили тревожащие нас мысли, ситуации, даже каким-то образом корректировали сюжет. Наш спектакль – попытка изучить природу насилия, природу жестокости и любви для того, чтобы, как бы высокопарно это не звучало, стать лучше. Здесь мы совпадаем с Львом Николаевичем». — рассказал режиссер спектакля «Анна Каренина» Андрей Прикотенко. 

Визуальное решение связано с идеей суперкрупного плана, чтобы зрители находились непосредственно в том же пространстве, что и герои спектакля. Чтобы не было четкого разделения на зал и сцену. Чтобы зрители оказались в позиции наблюдателей и подсматривающих, которые заходят в эту интимную зону и заглядывают в укромные уголки сюжета.

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