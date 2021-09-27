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Новосибирцев позвали на фотоохоту Ozon Safari

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ozon запустил конкурс фотоохоты Ozon Safari — жители Новосибирска могут выиграть сертификаты на покупки в маркетплейсе на сумму до 20 тысяч рублей и целые чемоданы с мерчем.

Участник может стать частью команды «Хищные тачки» или «Домашние пункты», но при желании можно выполнять все задания. Первым нужно фотографировать брендированные автомобили Ozon с изображением диких животных. Вторым — работы художников Ozon Ballon в пунктах выдачи заказов или плакаты с уникальными номерами в пунктах, где таких арт-работ ещё нет.

Фотографии автомобилей и пунктов нужно публиковать в своих сторис, поставив хештег #ozonsafari и отметив аккаунт @ozon_brand, на который тоже нужно подписаться. Профиль при этом должен быть открытым.

За каждое фото участники получают по 10 баллов: чем их больше, тем выше шансы на победу. Главный приз — большой чемодан мерча и 20 тысяч рублей на покупки в Ozon. Второе место —средний чемодан мерча и 15 тысяч рублей на покупки в Ozon. Третье место — маленький чемодан мерча и 10 тысяч рублей на покупки в Ozon.

В самой «фотоохоте» участвуют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Уфы, Казани и Самары. В каждом городе-участнике будут свои призеры.

Остальные могут поучаствовать в розыгрыше фирменных призов от Ozon: для этого нужно подписаться на аккаунт Ozon Brand, ставить лайки под постами с розыгрышем призов и отмечать друзей.

Конкурс фотоохоты Ozon Safari проходит до 10 октября. Итоги подведут 24 октября.

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