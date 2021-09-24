Число убийств из-за алкоголя выросло в Туве

Число убийств на почве выпитого алкоголя выросло в Туве, в этом году в пьяных конфликтах погибли 82 человека, сообщает СУ СК РФ по региону.

Согласно статистическим показателям, за восемь месяцев 2021 года на территории республики зарегистрировано 82 (в аналогичном периоде прошлого года — 75) умышленных причинений смерти. Для сравнения в соседнем регионе — Республике Хакасия таких преступлений зарегистрировано всего 32.

Только за прошедшую неделю возбуждено четыре уголовных дела об убийстве, во всех случаях преступники выпивали.

Так, в воскресенье в селе Чаа-Холь между 40-летним пьяным местным жителем и молодыми людьми возник конфликт, после которого тот начал стрелять в них из ружья. В результате двое потерпевших 24 и 25 лет умерли, третий попал в больницу.

«У злоупотребившего алкоголем отмечается снижение самообладания, отсутствие самокритики, он не может контролировать свою агрессию, зачастую направленную на окружающих, что нередко приводит к совершению преступления, при этом сам совершивший не может объяснить причины своего агрессивного поведения», — говорится в сообщении.