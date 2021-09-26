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Премьера масштабного юмористического шоу «Игра» состоится на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Шоу «Игра» соберет на сцене 85 комиков разных поколений и жанров, которые в командах будут бороться за 30 миллионов рублей и зрительскую любовь, сообщает пресс-служба канала ТНТ.

Участников разделят на «молодых» и «стариков», распределив на 12 команд, которые сыграют друг с другом в формате чемпионского турнира. Шоу завершится финалом четырех, куда выйдут по две команды от «стариков» и «молодых». Победитель получит 30 миллионов рублей.

Ведущим «Игры» стал Евгений Чебатков. В шоу примут участие популярные комики, среди которых Азамат Мусагалиев, Алексей Щербаков, Дмитрий Кожома, Айдар Гараев, Иван Абрамов, Илья Макаров, Варвара Щербакова, Елена Гущина, Ольга Картункова, Екатерина Моргунова, Эмир Кашоков и многие другие.

Членами жюри стали Нурлан Сабуров, Гарик Харламов, Юлия Ахмедова и Гарик Мартиросян. После каждого выступления они выбирают, кому из команд отдать свой балл. За один баттл команда может получить вплоть до четырёх баллов и, наоборот, вообще ничего. Все набранные баллы суммируются в итоговой турнирной таблице.

Премьера юмористического проекта «Игра» состоится в воскресенье, 26 сентября в 21.00 на ТНТ.

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