Опубликованы фото участвующей в «Дакаре» Lada NIva

Первые фотографии внедорожника Lada NIva 1984 года выпуска, который будет участвовать в ралли-рейде «Дакар-2022», опубликованы в Facebook АвтоВАЗа.

Команда из Швейцарии Niva Red Legend Team модернизировала 37-летнюю «Ниву», купленную в Новосибирске. Машину оборудовали каркасом безопасности и гоночными сидениями, а техническая часть, например, двигатель, осталась прежней, так как изменения запрещено вносить по регламенту соревнований.

Управлять внедорожником будет Марио Якобер и Сладан Мильич. Сейчас гонщики едут на родину.

«Нивы» участвовали в самом первом ралли-марафоне «Дакар», проведенном в 1979 году. В 1983 году машины, доработанные французами, заняли весь пьедестал. Гонки в новой категории Dakar Classic с авто, выходившими на старт ралли-рейда до 2000 года, пройдут с 2 по 14 января 2022 года.