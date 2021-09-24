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Опубликованы фото участвующей в «Дакаре» Lada NIva

Источник:
Sibnet.ru
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Первые фотографии внедорожника Lada NIva 1984 года выпуска, который будет участвовать в ралли-рейде «Дакар-2022», опубликованы в Facebook АвтоВАЗа.

Команда из Швейцарии Niva Red Legend Team модернизировала 37-летнюю «Ниву», купленную в Новосибирске. Машину оборудовали каркасом безопасности и гоночными сидениями, а техническая часть, например, двигатель, осталась прежней, так как изменения запрещено вносить по регламенту соревнований.

Управлять внедорожником будет Марио Якобер и Сладан Мильич. Сейчас гонщики едут на родину.

«Нивы» участвовали в самом первом ралли-марафоне «Дакар», проведенном в 1979 году. В 1983 году машины, доработанные французами, заняли весь пьедестал. Гонки в новой категории Dakar Classic с авто, выходившими на старт ралли-рейда до 2000 года, пройдут с 2 по 14 января 2022 года.

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