НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Деревня в Новосибирской области привилась на 100%

Источник:
Sibnet.ru
310 1
Фото: © Минздрав Новосибирской области

Первый населенный пункт со 100% вакцинацией жителей от COVID-19 появился в Новосибирской области, в деревне Херсонка Убинского района вакцинировали все взрослое население, сообщает Минздрав Новосибирской области.

В общей сложности в Херсонке проживает чуть более 70 человек. На вакцинацию начали активно приходить с самого старта массовой прививочной кампании.

«Здесь всегда ответственно подходили к вопросам вакцинопрофилактики. Самая старшая жительница деревни в возрасте 91 года тоже уже вакцинировалась», — говорится в сообщении.

Всего в Новосибирской области однократно вакцинированы более 729 тысяч жителей. Завершили вакцинацию более 683 тысяч. Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% взрослого населения.

Еще по теме
«Норникель» вложит 2 млрд рублей в строительство поликлиники в Талнахе
Новосибирский Минздрав заявил о низком темпе вакцинации
Уникальную операцию на сердечном клапане провели в Новосибирске
Эксперт рассчитал срок спада заболеваемости COVID-19
смотреть все
Новосибирск #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ученые СФУ открыли свойство жидких кристаллов для дисплеев будущего
Число убийств из-за алкоголя выросло в Туве
Деревня в Новосибирской области привилась на 100%
Мокрый снег и минусовые температуры придут в Новосибирск
Самое популярное
Преподаватель пермского вуза продолжил лекцию во время стрельбы
Ростелеком дарит месяц геймерского интернета
«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму
Украина заплатит за слова Зеленского о «грязном российском газе»
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
59
«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму
27
Центробанк призвал россиян копить на пенсии самостоятельно
26
ЦИК зашифровал статистику по выборам в Госдуму
21
Путин поблагодарил россиян за высокую явку
20
Чижов заявил об оскорблении Европарламентом россиян
Sibnet.Ru