Деревня в Новосибирской области привилась на 100%

Первый населенный пункт со 100% вакцинацией жителей от COVID-19 появился в Новосибирской области, в деревне Херсонка Убинского района вакцинировали все взрослое население, сообщает Минздрав Новосибирской области.



В общей сложности в Херсонке проживает чуть более 70 человек. На вакцинацию начали активно приходить с самого старта массовой прививочной кампании.

«Здесь всегда ответственно подходили к вопросам вакцинопрофилактики. Самая старшая жительница деревни в возрасте 91 года тоже уже вакцинировалась», — говорится в сообщении.



Всего в Новосибирской области однократно вакцинированы более 729 тысяч жителей. Завершили вакцинацию более 683 тысяч. Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% взрослого населения.



