Деревня в Новосибирской области привилась на 100%

Первый населенный пункт со 100% вакцинацией жителей от
COVID-19 появился в Новосибирской области, в деревне Херсонка Убинского района вакцинировали все
взрослое население, сообщает Минздрав Новосибирской области.
В общей сложности в Херсонке проживает чуть более 70 человек. На вакцинацию начали активно приходить с самого старта массовой прививочной кампании.
«Здесь всегда ответственно подходили к вопросам
вакцинопрофилактики. Самая старшая жительница деревни в возрасте 91 года тоже
уже вакцинировалась», — говорится в сообщении.
Всего в Новосибирской области однократно вакцинированы более 729 тысяч жителей. Завершили вакцинацию более 683 тысяч. Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% взрослого населения.