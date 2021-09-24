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Билборд с Гагариной появился на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © gagara1987, instagram.com/gagara1987

Певица Полина Гагарина появилась на видео-билборде дома в Нью-Йорке, это связано с музыкальной рекламой сервиса Spotify. Об этом артистка рассказала в Instagram.

«Огромный билборд с моей фотографией прямо сейчас появился на Times Square в Нью-Йорке. Я прыгаю от счастья и гордости», — написала Гагарина.

Сервис Spotify таким образом прорекламировалтрек Гагариной «Вчера», который с момента релиза (20 августа) собрал почти 500 тысяч прослушиваний.

Помимо чартов, трек «Вчера» попал в мировой плейлист проекта EQUAL, который поддерживает женщин в музыкальной индустрии по всему миру. В сентябре Полина Гагарина стала новым лицом EQUAL Russia.

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