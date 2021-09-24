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Китайские смартфоны закупили для депутатов Госдумы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Государственная Дума закупила 450 смартфонов китайской компании Realme — их количество совпадает с числом мандатов. По всей видимости ими будут пользоваться депутаты восьмого созыва.

Госдума заключила договор на поставку 450 мобильных телефонов Realme C21 на сумму 4,3 миллиона рублей, приводит РБК материалы госзакупок.

Смартфоны должны поддерживать две сим-карты и работать в сетях сотовой связи четвертого поколения (4G). Диагональ экрана должна быть не менее 6 дюймов, объем встроенной памяти — не менее 64 гигабайт, процессор должен быть восьмиядерным. Также смартфон должен поддерживать технологии Wi-Fi, Bluetooth, GPS и сканер отпечатка пальцев. Гаджеты должны поставить до 31 декабря этого года.

Realme — это китайский производитель смартфонов, умных часов, наушников и т. д., основанный в 2018 году Скаем Ли. Производитель занимает четвертое место, уступая Xiaomi, Samsung и Apple.

Пять лет назад Госдума закупила 500 смартфонов Alcatel за 2,6 миллиона рублей. «Смартфон получала, но практически не использовала. Он был в руках помощника, использовался для рабочих вопросов. Для личных целей у меня есть свой телефон», — сообщила депутат Госдумы предыдущего созыва Татьяна Цыбизова.

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