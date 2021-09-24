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«Чернобыль» Козловского попал в лонг-лист претендентов на «Оскар»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © TheAcademy, twitter.com/TheAcademy

Фильм «Чернобыль» Данилы Козловского, «Северный ветер» Ренаты Литвиновой и «Огонь» Алексея Нужного попали в лонг-лист претендентов на «Оскар» от России, сообщил Российский оскаровский комитет.

Кандидатов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выдвигают сами страны. В длинный список вошли 110 фильмов, которые были или будут в коммерческом прокате с 1 января по 31 декабря 2021 года.

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«Дата заседания пока не назначена, однако так называемый лонг-лист фильмов-претендентов уже сформирован», — цитирует ТАССисточник комитета.

Среди претендентов на номинацию — «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, «Герда» Натальи Кудряшовой, «Дело» Алексея Германа-младшего, «Девятаев» Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова, «Иван Денисович» Глеба Панфилова, «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.

Также в списке фильмы «Кто-нибудь видел мою девчонку», «Майор Гром: Чумной доктор», «Огонь», «Петровы в гриппе», «Разжимая кулаки», «Северный ветер», «Серебрянные коньки», «Уроки фарси» и «Чернобыль».

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