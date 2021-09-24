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Облако пара над Новосибирском удивило горожан

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Облако пара поднялось над Новосибирском вечером в четверг. Кто-то принял его за необычное природное явление, другие увидели в облаке дым от пожара. Оказалось, что это пар с ТЭЦ-5, которая запустила отопление в домах.

Необычное огромное облако можно было наблюдать вечером над Октябрьским и Дзержинскими районами Новосибирска. Снимки явления появились в соцсетях.

«Это начали работу градирни ТЭЦ-5. Да, именно так называются эти огромные сооружения, которые многие принимают за трубы. И это не что иное, как облако водяного пара», – пояснили в сообществе «Октябрьский район».

В четверг ТЭЦ-5 начала подключение отопления второй волны жилых домов, сейчас почти во всех домах Октябрьского района уже тепло.

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Новосибирск #Недра и ТЭК #Гео #Соцсети
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