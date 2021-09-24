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Танец Даяна стал клипом к новой песне Ольги Серябкиной

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Ольга Серябкина выпустила фит с музыкантом Sимптомом «Преступление», хореография звезды шоу «Танцы» Даяна сопроводила композиции в видео.

Песня «Симптом» в исполнении Серябкиной и Sимптома вызвала разногласия у слушателей. Одних восхитил вокал певицы, другие удивились необычному для Серябкиной звучанию.

Единогласно зрителям понравилось видео, снятое на «Преступление». В клипе Даян с обнаженным торсом танцует в огромном пустом зале.

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