Танец Даяна стал клипом к новой песне Ольги Серябкиной

Певица Ольга Серябкина выпустила фит с музыкантом Sимптомом «Преступление», хореография звезды шоу «Танцы» Даяна сопроводила композиции в видео.

Песня «Симптом» в исполнении Серябкиной и Sимптома вызвала разногласия у слушателей. Одних восхитил вокал певицы, другие удивились необычному для Серябкиной звучанию.

Единогласно зрителям понравилось видео, снятое на «Преступление». В клипе Даян с обнаженным торсом танцует в огромном пустом зале.