Танец Даяна стал клипом к новой песне Ольги Серябкиной

Певица Ольга Серябкина выпустила фит с музыкантом Sимптомом «Преступление», хореография звезды шоу «Танцы» Даяна сопроводила композиции в видео.
Песня «Симптом» в исполнении Серябкиной и Sимптома вызвала разногласия у слушателей. Одних восхитил вокал певицы, другие удивились необычному для Серябкиной звучанию.
Единогласно зрителям понравилось видео, снятое на «Преступление». В клипе Даян с обнаженным торсом танцует в огромном пустом зале.
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